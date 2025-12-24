Consells per a cuidar la pell del gos a l’hivern

Les armes naturals que un gos té enfront de les inclemències meteorològiques són la pell i el pèl. A l’hivern, quan les temperatures baixen més, plou o la humitat és molt elevada, aquest escut de defensa caní cobra especial rellevància. Per això, cuidar i mantenir en el millor estat possible aquesta cobertura innata és més important que mai.
Pren nota dels següents consells:
Alimentació
Els pinsos rics en hidrats de carboni i proteïnes són els més adequats per a aquesta època de l’any, igual que els aliments rics en omega 3.
Raspallat diàriament
Abans del passeig convé desembolicar el pèl del gos per a evitar que, amb l’aigua o la humitat, se li formin nusos o embulls. En tornar del carrer, hem de repetir la mateixa operació, sobretot si s’ha mullat. És imprescindible eixugar-li bé el pèl amb una tovallola; si és necessari, podem utilitzar un assecador a baixa temperatura i a una certa distància.
Compte amb la calefacció
Pujar en excés el termòstat de la calefacció no és bo per a l’animal. És una calor molt seca que pot danyar el seu pelatge.
Vaselina en el musell i els coixinets
Si hi ha dues parts especialment sensibles en un gos per la baixada de les temperatures, són el musell i els coixinets plantars. Ambdues es ressequen amb facilitat. Per a hidratar-los, la vaselina neutra és una opció excel·lent.
Protecció durant els passejos
Col·locar al gos un impermeable o un jersei és molt útil, ja que evitarà que el cos es mulli o humitegi. Així mateix, aquestes peces ajuden al fet que l’animal mantingui la seva temperatura corporal durant el passeig.
Tallada de cabells
El pèl actua com un abric natural per al gos, d’aquí la teoria que no convé tallar-lo durant l’hivern.
Bany
Un bon bany una vegada al mes, és irrenunciable, encara que faci fred, i ha de ser amb xampú específic per a gossos i adequat per al tipus de pelatge que tingui l’animal.
