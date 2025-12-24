Germán Coppini (Golpes Bajos) moria fa 12 anys

Un 24 de desembre de 2013, ara fa 12 anys, moria Germán Coppini, a Madrid, a conseqüència d’un càncer de fetge. Tenia 52 anys. Va néixer a Santander el 1961, però va ser a Vigo on va arrencar la seva carrera musical, enfocada cap al punk amb Siniestro Total, grup que va gravar per primera vegada el 1982, publicant aquest mateix any el primer llarga durada. Després, Coppini va abandonar la formació per a formar Golpes Bajos, banda que va suposar tota una revolució al pop espanyol del moment, per ser una proposta novedosa i exquisida.
El 1986, i ja fora de Golpes Bajos, Coppini va debutar a duo amb Nacho Cano i el 1989 va començar la seva carrera solista, que estaria marcada pel sinuós i divers dels seus plantejaments, doncs Coppini, un gran aficionat a la música sense etiquetes, feia el que li venia de gust a cada moment. Tant que podia col·laborar amb altres projectes grupals en què prestava la seva singular veu, com a l’últim en què va participar: el grup malagueny Néctar.
Font: EfeEme.com