Consells eco-friendly per a una llar i jardí verds

Una llar eco-friendly (iStock)

La decoració sostenible és la clau per a aconseguir un ambient acollidor i respectuós amb el medi ambient. La base d’una decoració sostenible resideix en l’elecció de materials respectuosos amb l’entorn. Integra elements naturals, com pedres o branques seques, que afegeixen textura i calidesa als teus espais. A més, et connecten amb la terra i promouen una sensació de pau i serenitat.

Conrea un jardí sostenible, triant espècies natives i resistents a la sequera, la qual cosa reduirà la necessitat de reg i vigilància intensiva.

Pel que fa a la il·luminació, opta per bombetes LED, ja que són altament eficients en termes energètics i tenen una vida útil molt més llarga, la qual cosa t’ajuda a reduir la teva petjada de carboni i estalviar diners en la teva factura d’electricitat.

Quan es tracta de decoració, l’art és una forma poderosa d’expressar el teu estil i valors. Opta per adquirir peces d’artistes locals que comparteixin una visió eco-conscient. En fer costat a artistes que valoren la sostenibilitat, estàs fomentant la creativitat i contribuint a la promoció de pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

I, si tens mobles antics que necessiten una renovació, dona’ls una nova vida amb un enfocament sostenible. El reciclatge de mobles és una forma creativa de reduir el desaprofitament i crear peces úniques.

El minimalisme i la decoració sostenible van de bracet. Redefineix els teus espais optant per una estètica més neta i buidada. Menys és més. Pel que fa als tèxtils, opta per tèxtils naturals i sostenibles, com el cotó orgànic, el lli i el cànem.

I els projectes de bricolatge són una forma divertida i gratificant d’agregar un toc personal a la teva decoració. Busca idees de projectes DIY que incorporin elements sostenibles. A més d’estalviar diners, estaràs creant peces úniques que reflecteixen el teu estil i el teu compromís amb la sostenibilitat.





Per Decoracionyjardines.com