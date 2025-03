Conferència “Converses musicals”, dijous, a l’MCTA

Material que es pot trobar al Museu Carmen Thyssen (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA9 ha reprès el seu programa d’activitats amb tres propostes per a tots els públics, aquest mes de març. La primera se celebra durant la jornada d’aquest dissabte per a commemorar el Dia Internacional de les Dones. Les persones que s’han inscrit a les diferents sessions tenien “els deures” de fer el seu propi personatge mitològic femení.

Les activitats, però, no s’aturen i ja aquest proper dijous, 13 de març, se celebrarà la conferència “Converses musicals: Taula rodona amb els compositors de la BSO”, on els músics Bernat Torra, Jordi Claret, David Sanz i el grup Fonorama (Kic Barroc, Lluís Casahuga i Toni Gibert) compartiran les curiositats i anècdotes del procés creatiu de la banda sonora original de l’exposició que acull el museu, “Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen”. Una oportunitat única per a endinsar-se en el món de la música i la creació artística.

Per a acabar el mes, el 22 de març, tindrà lloc el “taller de barrets”, inspirat en l’obra Arcalina, de Modest Cuixart. Els més petits podran experimentar amb la tècnica mixta per a dissenyar barrets originals i plens de color. Un taller ideal per a despertar la imaginació i la creativitat.

Les inscripcions, necessàries ja que les places són limitades s’han de formalitzar a reserves@mcta.ad o al número de telèfon 800 800.