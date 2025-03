30 pilots planten cara a la pluja en el Trial de Nagol Memorial Jonathan Almarcha

El Trial de Nagol s’ha pogut dur a terme malgrat la pluja (FMA)

El Trial de Nagol Memorial Jonathan Almarcha s’ha dut a terme aquest diumenge amb un total de 30 participants plantant cara a la pluja que ha caigut durant bona part del matí per la zona de Sant Julià de Lòria. El Trial de Nagol, segona prova del Campionat de Trial d’Andorra organitzat per l’Andorra Trial Club i la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) ha vist com a primera hora, la pluja complicava el recorregut a tots els participants.

La meteorologia ha millorat amb el pas del temps i això ha fet que els 30 pilots participants hagin pogut gaudir d’una matinal de trial. El record a Jonathan Almarcha ha marcat, un any més, la prova que ha tingut els seus moments d’emoció.

En l’aspecte purament esportiu, Èlia Pascuet amb 42 punts ha guanyat la categoria Groc; Francesc Pascuet amb 24 punts, ho ha fet en Verd; Quim Arimany amb 34 punts, ho ha fet en Blau i Nil Riera, amb 16 punts, ho ha fet en vermell.

El proper 11 de maig es disputarà la tercera prova del Campionat de Trial d’Andorra amb el Trial dels Cortals d’Encamp.