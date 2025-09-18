Concert inaugural de les obres de restauració de l’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell

L’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, a la Seu, és un dels pocs instruments on es pot interpretar amb propietat el repertori dels músics romàntics. Es tracta d’orgue centenari, construït el 1919 pel mestre orguener Lope de Alberdi Rekalde, un dels mestres més ben considerats del seu temps. Es construeix amb les últimes innovacions tècniques del moment, entre les quals destaca que hi posà el motor elèctric, utilitzat des de finals del segle XIX.
L’acte de benedicció de l’instrument i un concert inaugural de les obres de restauració es portarà a terme el proper dissabte, dia 20 de setembre, a les 18:00 hores, obert a tota la ciutadania, i es preveu l’assistència d’autoritats locals i del Principat d’Andorra.
L’acte tindrà com a moment central la benedicció de l’instrument a càrrec de Mons. Josep-Lluís Serrano, Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, en un acte litúrgic acompanyat de les notes musicals del nou orgue. Després tindrà lloc el concert inaugural ofert per l’organista Miquel González, professor d’orgue del Conservatori Professional i Municipal de Música de Lleida i organista de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.
Al dia següent, el diumenge 21 de setembre, coincidint amb el primer aniversari de l’ordenació de Mons. Josep-Lluís Serrano, i després de la celebració eucarística de les 11:30, Mons. Valentí Miserachs oferirà un concert d’orgue, amb obres de Frescobaldi, Zipoli, Bach, Boëllma, Bossi i d’ell mateix. Mons. Miserachs és Canonge de la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor, Prelat d’Honor de Sa Santedat i protonotari apòstol·lic, i Mestre Director de la Cappella Musicale Liberiana de la Basílica de Santa Maria Major a Roma fins el 2019, i també és un destacat compositor en actiu.