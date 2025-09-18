Arrenca L’ANDART, a Sant Julià, amb l’Hotel Pol com a epicentre cultural

La inauguració oficial de la sisena edició de la Biennal Internacional d’Andorra (L’ANDART 25), un dels esdeveniments de referència de l’art contemporani al país, s’ha dut a terme, aquest dijous, a Sant Julià de Lòria. Durant el matí, s’ha fet una primera visita amb la premsa, els artistes i les famílies dels creadors participants, mentre que a la tarda ha tingut lloc l’acte inaugural amb els parlaments institucionals. Les intervencions han anat a càrrec de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat; la vicepresidenta de Visarte Liechtenstein —país convidat d’aquesta edició—, Ursula Wolf; i el comissari de la Biennal, Pere Moles.
L’ANDART 25, que es presenta sota el lema ‘Pausa per continuar’, té com a objectiu obrir un espai de reflexió crítica sobre les transformacions socials, culturals i econòmiques dels darrers 25 anys i posar en valor el patrimoni natural i cultural d’Andorra a través de l’art. El festival es desplega íntegrament a Sant Julià de Lòria en tres grans eixos: la plaça del Solà, la ruta panoràmica de 35 km amb instal·lacions integrades al paisatge, i l’Hotel Pol, que enguany s’ha reobert com a centre neuràlgic de la mostra.
En el seu discurs, el cònsol major, Cerni Cairat, ha remarcat la doble significació de l’esdeveniment: “Avui no només hem inaugurat una nova edició de la Biennal, sinó que hem recuperat per a la ciutadania un espai emblemàtic com l’Hotel Pol. Aquest edifici, que durant dècades ha estat punt de trobada cultural i social, torna a obrir-se per a acollir art, memòria i futur”. Cairat també ha destacat la projecció internacional que L’ANDART aporta al país i el paper de Sant Julià de Lòria com a escenari de creació artística i de reflexió col·lectiva.
Per la seva banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que “la Biennal s’ha consolidat com una cita cultural de referència, que ens convida a dialogar amb l’espai públic, amb la natura i amb la societat”. I que, a més, permet acostar al públic del país artistes d’altres països, com és el cas d’enguany de Liechtenstein, amb el qual també “celebrem el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els nostres dos països, una fita que posa en relleu els vincles d’amistat i cooperació que ens uneixen”.
Amb un gran nombre d’obres i una programació que inclou activitats paral·leles, tallers i conferències, L’ANDART 25 s’ha consolidat com la mostra d’art contemporani més rellevant dels Pirineus. La reobertura de l’Hotel Pol, les intervencions a la ruta panoràmica i la implicació d’artistes internacionals i locals converteixen Sant Julià de Lòria en un pol cultural que uneix memòria i innovació. Enguany està formada per 76 artistes procedents de països com Espanya, França, Mèxic, Costa Rica i Argentina, entre d’altres. D’aquests, 11 artistes es poden visitar en el recorregut a l’aire lliure i els altres 64 a l’Hotel Pol.
La Biennal estarà oberta al públic fins al 14 de novembre, oferint un recorregut artístic que convida a aturar-se i reflexionar, però també a projectar un futur culturalment conscient i sostenible per al país.