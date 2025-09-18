Vives aposta per aplicar una visió regional pirinenca i actuar amb generositat en les relacions entre Catalunya i Andorra

La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha participat aquest dijous en una de les taules rodones de les 1es Jornades de Cooperació Transfronterera, organitzades pel Govern d’Andorra. En concret, Vives ha pres part de la taula rodona titulada ‘La cooperació transfronterera, pilar de les relacions exteriors del Principat d’Andorra’, juntament amb l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descàrrega; l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabassa; la consellera diplomàtica del prefecte d’Occitània, Sophie Moal-Makame, i la directora d’Afers Bilaterals i Consulars del Govern d’Andorra, Maira López.
Durant la seva intervenció, Vives ha repassat el funcionament de les relacions bilaterals entre els governs català i andorrà d’ençà de la posada en funcionament de la Delegació de la Generalitat de Catalunya al Principat. Vives ha posat en valor que Andorra és l’únic Estat del món amb qui Catalunya comparteix un Pla de Treball estable, del qual se’n desprenen quatre grups de treball sectorials (sobre salut, infraestructures, gestió de residus i gestió energètica) i un sobre reptes transfronterers. En aquest sentit, ha apuntat que l’actual Pla de Treball té vigència fins al gener del 2026 i, seguint el mandat del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, ja s’està treballant en el pla que ha de regir el pròxim període. Vives també ha fet esment d’alguns dels projectes de cooperació transfronterera que ja han donat fruits i també en els que s’està treballant. En aquest sentit, ha citat la millora i ampliació de serveis de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, la redacció del projecte Tramvalira o la creació d’una Zona Econòmica Especial a l’Alt Urgell.
La delegada ha acabat la seva intervenció apostant per aplicar una visió regional pirinenca “per a atraure determinats serveis i recursos al territori, ja que, possiblement, si anem per separat, no tindrem prou població o recursos per a atraure’ls i, en canvi, si anem junts, serà més fàcil”. Com a exemple, ha fet esment al recurs de salut mental que s’habilitarà a l’edifici del Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell, que donarà servei al Pirineu català i a Andorra. Així doncs, per tal de dur a bon port la cooperació transfronterera, Vives ha remarcat que cal aplicar dos conceptes clau: “complementarietat i generositat”, tot evitant duplicitats innecessàries i tenint clar que “uns cops, un determinat servei es pot instal·lar en una banda de la frontera, i uns altres, a l’altra, però sempre donant servei al conjunt de la població”.
Les jornades han comptat amb la participació de diverses autoritats i experts, que han abordat diferents àmbits d’aquesta temàtica. A banda de la delegada Vives, la Generalitat de Catalunya també hi ha estat representada pel Comissionat per al Foment de les Relacions Interpirinenques, Joan Ganyet, i per la subdirectora general de Programació de Fons Europeus, del Departament d’Economia i Finances, Teresa Medina.