Concert d’Eugènia Correia Pires al Jambo Street Music

Aquest any 2026, Portugal participa, per primera vegada, al Jambo Street Music, a través del Consolat General de Portugal a Andorra, amb el suport del Camões, I.P. És en aquest marc que tindrà lloc el concert de l’artista amb descendència portuguesa, Eugènia Correia Pires, el proper divendres, dia 19 de juny, a les 19:00 hores, al pàrquing de l’Avinguda Meritxell, número 10, en l’escenari Jazz Messengers.
El Consolat General de Portugal a Andorra convida a tots els interessats a «assistir a aquest moment de diàleg cultural entre dos països».