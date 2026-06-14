La Guàrdia d’Ares acollirà, el 20 de juny, la 18a Jornada de mitologia pirinenca

El poble de la Guàrdia d’Ares, al municipi de les Valls d’Aguilar (Alt Urgell), tornarà a ser l’escenari de la Jornada de Mitologia Pirinenca, que enguany arriba a la seva 18a edició. La cita tindrà lloc el proper dissabte, dia 20 de juny, amb un programa que combinarà divulgació històrica, teatre itinerant, música i tradicions populars. La jornada començarà a dos quarts de sis de la tarda al local social amb la conferència «El terme de la Guàrdia: un tomb per la seva història«, a càrrec de l’historiador Jordi Nistal, i tot seguit es rebran els canuts dels minairons, elaborats pel Talleret de la Seu d’Urgell.
A continuació tindrà lloc el berenar-sopar popular. Les persones que hi vulguin participar han d’enviar un correu a cultura@ccau.cat o trucar al 973 353 112 (extensió 311).
A dos quarts de 8 del vespre començarà la caminada des de la Guàrdia fins al Tarter dels Minairons pel camí vell. Durant el recorregut, els assistents podran gaudir de l’espectacle itinerant «La nit del solstici d’estiu», una creació de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell que apropa diversos elements de la mitologia pirinenca i que compta amb l’acompanyament musical del cor Driades. Un cop arribats al Tarter, es durà a terme la tradicional collita dels minairons.
La celebració culminarà amb música i danses a l’aire lliure, a càrrec del duet La Tupina, i es repartirà coca i xocolata per a tothom.
La 18a Jornada de Mitologia Pirinenca està organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares, i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i d’IDAPA.