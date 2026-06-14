Oberta la convocatòria d’ajuts per a impulsar el comerç de proximitat als municipis rurals

Aquesta setmana s’ha obert el termini per a presentar sol·licituds als ajuts que impulsa el Govern de Catalunya, en el marc del programa Arrel, per a donar suport al comerç i als serveis de proximitat als municipis rurals. Es tracta d’una iniciativa, impulsada pel Departament d’Empresa i Treball, a través de la Direcció General de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), i pel Departament de la Presidència, a través Secretaria de Governs Locals i Relacions amb Aran, enfocada garantir l’accés als béns i serveis essencials i reforçar la vida comunitària als municipis rurals.
El programa Arrel es caracteritza per una aproximació integral que combina dos àmbits d’actuació complementaris. D’una banda, el suport econòmic facilitat a través d’aquesta línia d’ajuts; de l’altra, els serveis especialitzats d’assessorament tècnic als ens locals i a les persones emprenedores, duts a terme per les diferents Cambres de Comerç catalanes. Mitjançant aquest assessorament, Arrel vol garantir que els projectes comercials dels municipis rurals esdevinguin una realitat transformadora i sostenible, des de la seva definició fins a la seva posada en funcionament i consolidació. El programa compta amb un pressupost de 2,1 milions d’euros per a aquest 2026.
Aquesta iniciativa s’adreça tant a comerços promoguts per ens locals com a establiments comercials d’iniciativa privada, amb la voluntat que tots els municipis rurals tinguin oferta de comerç, restauració i serveis.
Els ajuts es poden sol·licitar fins al 13 de juliol, a les 14 hores.
Estan articulats en tres àmbits:
- Suport a establiments promoguts per ens locals: poden cobrir fins al 80% del cost amb un màxim de 18.000 euros per projecte. S’enfoquen a despeses com reformes i instal·lacions fixes, mobiliari d’exposició, maquinària i refrigeració, equips informàtics i terminals de venda, rètols i elements fixos, programari de gestió i promoció, inversions en prevenció de riscos i altres inversions directament vinculades a l’activitat.
- Suport al funcionament i consolidació: ajuts destinats a gestors d’establiments promoguts per ens locals (tant si són ens locals o gestors privats), poden cobrir fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros per projecte. S’enfoquen a despeses de personal contractat, quota d’autònoms, consums energètics vinculats a l’activitat, telecomunicacions, creació i manteniment web i continguts digitals, màrqueting digital, manteniment de programes informàtics, serveis de digitalització del punt de venda, gestoria i assessoria i assegurances vinculades a l’activitat.
- Suport a establiments d’iniciativa privada: ajuts destinats a persones físiques o jurídiques del sector privat que mantenen oberts establiments comercials i/o de serveis en municipis rurals. Poden cobrir fins al 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros per iniciativa. Poden subvencionar actuacions com accions vinculades al repartiment en nuclis disseminats, adaptació d’espais polivalents amb funció social, instal·lació de punts de recollida, adequació del local per a ampliar serveis, instal·lació d’equipaments per a ampliar oferta o millores per a la conservació de productes.
Per a més informació i sol·licituds ajuts: www.programarrel.cat.
Per a més informació sobre l’assessorament tècnic: www.cambrescat.org/arrel/.