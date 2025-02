Comunicat de la plataforma APLEC: “Oberta la contractació per a ensenyar català a Catalunya Nord”

Una de les classes de 2024 per a l’aprenentatge del català a Catalunya Nord (APLEC)

L’avenç en el segle XXI i la globalització generen una necessitat d’arrelament cultural potent. Les nostres comarques saben respondre al repte cabdal de compartir referències sòlides. La llengua catalana, que figura entre els actius del territori, li dona sentit. El seu ensenyament experimenta creixement entre els menuts, una situació nova que suscita menesters de recursos humans per a respondre a la demanda.

La plataforma APLEC (Associació per a l’Ensenyament de Català), fundada el 1983 a Perpinyà, retribueix equips d’intervinents en 97 escoles bressol i primàries. El 2025, 10.000 mainatges de Catalunya del Nord es beneficien d’una iniciació al català assegurada per 45 professors intervinents a temps parcial, remunerats per l’APLEC.

Poseu-vos en contacte per a incorporar-vos als equips, tot beneficiant-vos d’una formació a l’ensenyament i d’un acompanyament permanent. Aquesta participació, primer pas en l’educació, representa un complement salarial en relació directa amb un augment de competències i habilitats. També, els estudiants poden beneficiar-se del reemborsament de la matrícula a la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) en el marc de programes de formació en català.

Aquesta proposta requereix coneixements de francès, per a una millor adequació amb el funcionament dels centres escolars.