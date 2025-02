Encamp: Xerrada ‘Menjar bé per a viure millor’ adreçada a la gent gran

Cartell de la xerrada ‘Menjar bé per a viure millor’

El Ministeri de Salut ha posat en marxa el programa “Cuida la teva salut” amb l’objectiu de fomentar una vida activa, saludable i plena per a les persones grans. Aquest projecte inclou una sèrie de xerrades pensades per a millorar el benestar físic, emocional i social en aquesta etapa de la vida. En el marc d’aquest programa, La Valireta d’Encamp acollirà el dilluns, 10 de febrer, la xerrada ‘Menjar bé per a viure millor’.

L’organització assenyala que, tot i que la inscripció no sigui obligatòria, sí que és recomanable formalitzar-la al número de telèfon 731670 o al correu electrònic social@encamp.ad. Així que s’hi pot assistir lliurement o bé, preferiblement, reservant plaça. La xerrada, a Encamp, començarà a les 11 hores.