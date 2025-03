Esteve disputa dissabte l’última cita dels Mundials amb els 50km

Irineu Esteve, als 10km en clàssic dels Mundials. Foto: Thibaut Nordic Focus

Aquest dissabte es disputa l’última cursa dels Campionats del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) amb representació andorrana, els 50km mass start en lliure. Irineu Esteve serà a la sortida per a buscar el millor resultat possible. L’andorrà arriba a aquesta cursa després de disputar l’skiathlon i els 10km individuals en clàssic, amb la 25a i la 26a plaça, respectivament. La cursa començarà a les 11:30h.

Irineu Esteve, esquiador: “Estem veient que no estem on volíem estar, així que l’important serà tindre uns bons esquís, esquiar bé tècnicament i intentar arribar el millor possible, i intentar aprendre d’aquest Campionat del Món”.