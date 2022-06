Com triar la roba adequada per a practicar un esport?

El mercat de la roba esportiva s’ha vist beneficiat pels avanços tecnològics. Cada vegada més persones decideixen provar nous consells per a triar la roba adequada amb la finalitat de practicar un esport i portar els entrenaments a un altre nivell. I és que la roba esportiva compleix un paper important en el rendiment i els objectius plantejats.

Cada vegada més persones decideixen renovar el seu armari amb roba esportiva que els permeti estar més còmodes, tenir més confiança i augmentar el potencial del cos en practicar un esport. Actualment, és possible trobar una gran varietat de roba esportiva. La indústria tèxtil dedicada a la roba per a fer esport, està creant solucions que s’adapten a les necessitats de cada disciplina.

Evidentment, no tota la roba esportiva funciona de manera òptima i eficient en qualsevol disciplina. Compartim una sèrie de consells per a comprar roba esportiva. Tenir en compte el tipus de tela. El cotó, la microfibra, el teixit sintètic, l’elastà, entre altres, són només algunes de les teles més demandades pels esportistes de diferents disciplines. Cadascun d’aquests tipus de tela compleix un paper diferent en la mobilitat i la transpirabilitat de la roba esportiva.

Provar la roba esportiva abans de comprar-la. Els especialistes recomanen que una bona manera de triar la roba per a practicar un esport és provant-la en els vestuaris. Per a això, és necessari saltar, caminar o quedar-se a la gatzoneta, només d’aquesta manera es podrà comprovar com funcionarà durant un entrenament.

La teva roba esportiva ha de ser imperceptible. És important tenir en compte que la roba esportiva adequada és totalment imperceptible per als esportistes durant les seves rutines d’entrenament. Comprar la talla incorrecta o una tela poc còmoda, pot suposar restriccions de moviment, amb la qual cosa el rendiment esportiu es veurà compromès.

És crucial sentir-se lliures i còmodes en entrenar. S’ha de tenir en compte el tipus de disciplina esportiva que es desitja practicar. Un dels errors més comuns entre els aficionats a l’esport, és triar roba esportiva tenint en compte els seus colors o tendències, i no les aplicacions per a les quals ha estat fabricada.