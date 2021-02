Com resguardar les plantes de les gelades

La gelada és un fenomen meteorològic que consisteix en un descens de la temperatura ambient a nivells inferiors al punt de congelació de l’aigua que provoca que l’aigua o el vapor que està en l’aire es congeli dipositant-se en forma de gel en les superfícies.

Les gelades provoquen deshidratació en les plantes, ja que les arrels no són capaces d’absorbir l’aigua necessària. D’altra banda, la formació de cristalls de gel en el teixit vegetal també produeix danys importants, per la qual cosa hem de protegir-les adequadament. Alguns consells són:

• Disminuir el reg, ja que quan l’aigua es congela, afecta les arrels de la planta.

• Cobrir-les. El plàstic de bombolles que normalment s’utilitza per a protegir els objectes fràgils, és ideal també per a protegir les plantes.

• Agrupar les plantes. Si la temperatura baixa molt o les plantes són molt delicades, és convenient agrupar-les en un mateix lloc, per a poder cobrir-les amb major facilitat.

• Protegir el terra amb un embuatat. Quan les plantes es troben al jardí has de protegir-les de les gelades, sobretot quan es tracta d’espècies molt febles.

• Evitar les caigudes dels tests, perquè l’únic risc no és el fred, sinó també el vent.

Per decoracion.trendencias.com