El portal ornitho.ad ja recopila informació de 450 espècies diferents

Ornitho.ad és el portal d’observació de fauna de participació ciutadana més utilitzat a Andorra. Des de la seva entrada en funcionament, l’octubre de 2015, ja s’hi poden trobar més de 450 espècies diferents de diferents grups faunístics com papallones, amfibis, ocells, libèl·lules… introduïts per la participació altruista d’observadors en ciència ciutadana.

El balanç de l’any 2020 ens mostra un impacte quasi nul del període de confinament, i l’augment de l’activitat dels més de 40 usuaris estables, que han pràcticament duplicat el nombre d’observacions respecte l’any 2019 (arribant a 4.614, respecte les 2.828 de 2019). La majoria d’observacions, com habitualment, corresponen al grup d’ocells i papallones malgrat que hi ha fins a 17 grups taxonòmics diferents.

La informació d’ornitho, que al penjar-se públicament és revisada per experts en cada grup taxonòmic, és molt útil per aproximar quins animals hi ha a Andorra i en quins llocs són més abundants. Així, per exemple, es poden conèixer els patrons de distribució d’algunes espècies que no són habitualment estudiades a Andorra com els grills, les libèl·lules, els rèptils… i també tenir informació pràcticament en temps real de l’observació de les primeres orenetes, o analitzar si els patrons fenològics d’algunes espècies migradores van canviant amb el temps.

L’any 2020, entre les espècies més observades hi ha la mallerenga petita, el pinsà o la merla comuna.