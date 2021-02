Sis motius pels quals voldràs passar-te a les pastilles de sabó

La cerca d’una bellesa més sostenible no és una cosa que sorgís amb la pandèmia. Aquest camí ja el transitàvem moltes persones des de fa anys. No obstant això, sí que sembla clar que aquesta època incerta que ens toca viure ens ha fet posar el focus en els nostres valors i prioritats. Canviar-los i reordenar-los en alguns casos. En uns altres, reafirmar les nostres decisions i fer-les més sòlides. Això és el que ha ocorregut respecte als nostres hàbits de consum, cada vegada més respectuosos amb nosaltres mateixos i amb el planeta. De fet, la demanda de productes naturals es va incrementar en el segon semestre de 2020 i la tendència segueix a l’alça. Amb aquest escenari, no es fa rar descobrir que les pastilles de sabó guanyen cada vegada més adeptes. Si tu encara no ets una d’elles, et donarem 6 motius que acabaran de convença’t.

1. No utilitzen plàstics

La reducció dels plàstics que s’aboquen en el medi ambient és una de les grans batalles que hem de lliurar com a societat. Les dades són esborronadores: vivim envoltats de més de 2 bilions de plàstics i almenys 8 milions acaben en els oceans cada any. Per això, un granet de sorra que pots aportar a la causa és optar per productes que no utilitzin plàstic en els seus envasos. És el cas de les pastilles de sabó sòlides. Com explica Diana Suárez, experta en bellesa, «aquests productes vénen presentats i vetllats en la seva gran majoria amb un senzill embolcall de paper per a protegir el producte. Per tant, una vegada acabat el producte no es generarà cap residu».

2. Són més duradores i econòmiques

Moltes vegades, quan utilitzem un gel de dutxa o xampú, és complicat calcular la quantitat exacta de producte que hem d’utilitzar. Per això, es malgasta el producte amb més facilitat i, en conseqüència, també s’acaba abans. En canvi, quan el producte es presenta en format de pastilla sòlida, únicament utilitzem la quantitat que necessitem cada vegada, aconseguint que sigui més durador (fins i tot mesos) i, de rebot, que ens permeti estalviar diners. A això se suma la seva boníssima qualitat-preu, clar.

3. Proporcionen neteja i hidratació, 2 en 1

“Respectant la seva història i personalitat, les pastilles de sabó, des dels seus inicis, estan formulades amb ingredients que no sols netegen la nostra pell, sinó que al mateix temps són capaces de condicionar i hidratar el nostre cos. A més, a diferència dels productes en format gel, composts en la seva gran majoria per fins a un 80% d’aigua, les pastilles de sabó estan totalment repletes d’agents higienitzant i nutrients naturals”, explica Estefanía Nieto, de la signatura Omorovicza.

4. Són ideals per a pells sensibles

Com explica Lara González, directora tècnica de Zador, “a diferència dels gels líquids, que en moltes ocasions posseeixen colorants, conservants i additius, aquests sabons en pastilla estan formulats en la seva gran majoria amb ingredients naturals totalment concentrats, no rebaixats amb aigua, fent que siguin molt més beneficiosos per a la salut de la pell, respectant en tot moment el seu pH, fins i tot en les pells més delicades com les dels bebès”.

5. T’ofereixen una experiència de luxe

Les agradables aromes i les textures de les pastilles de sabó afegiran un plus de sensorialitat als teus banys o dutxes. Res millor que relaxar-se i deixar-se embolicar amb les seves riques fragàncies i la carícia del seu tacte suau. Com apunta Elisabeth San Gregorio, de Medik8: “Les pastilles de sabó sempre han tingut un ús més enllà de la neteja corporal, són conegudes per les seves delicades, intenses i duradores aromes que inunden qualsevol estada. En la seva fabricació són premsats de tal manera que la seva forma roman compacta de manera duradora, no s’esquerda, aconseguint que es pugui gaudir dels seus agradables perfums fins al final”.



6. T’acompanyen en els teus viatges

Està bé, ara el tema dels viatges està complicat. Però segur que som moltes les que estem desitjant tornar a agafar la maleta. I, quan aquest moment màgic arribi, t’agradarà saber que les pastilles de sabó poden acompanyar-te en l’avió sense les incòmodes restriccions, que sí que sofreixen els productes líquids. És genial, veritat?

