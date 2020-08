Com netejar el forn sense tòxics

Els productes per netejar els forns porten substàncies tòxiques que queden en el forn i van als aliments, per no parlar dels vapors i l’olor que impregna la casa durant el seu ús. Per a evitar-ho, us portem una manera de netejar tot aquest greix i brutícia sense problemes per a la salut. Treure tot el greix incrustat és un procés que convindria realitzar almenys una vegada a l’any. El que necessitarem és:

• Aigua

• Botella amb difusor

• Bicarbonat de sodi

• Un drap

• Vinagre

El primer que farem serà retirar les reixetes del forn.

• Posem unes cullerades de bicarbonat de sodi amb una mica d’aigua en un recipient. Barregem bé fins a obtenir una pasta que fregarem per tot l’interior del forn.

• Deixem reposar almenys 12 hores perquè el bicarbonat faci efecte.

• Passat aquest temps, amb un drap humit traurem tot el bicarbonat de sodi que puguem de les parets.

• Posem una mica de vinagre en una ampolla d’esprai i ho ruixem, de manera que si encara queden restes de bicarbonat reaccionarà amb el vinagre creant efervescència i ajudant a desincrustar la brutícia.

• Netegem amb un drap humit.

• Encenem el forn a una temperatura d’uns 150 graus durant 15 a 20 minuts perquè s’assequi.

Per a la porta, repetim la mescla i l’apliquem amb moviment circulars, deixant reposar durant 30 minuts.

Per Ecocosas.com