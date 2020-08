10 consells per a prendre el sol sense que suposi un risc

Prendre el sol és, per a moltes persones, un plaer al qual s’entreguen en cos i ànima. Unes altres simplement coquetegen amb el sol en terrassetes, mentre es prenen un refresc, o passejant per la muntanya o la ciutat… Sigui com sigui la teva relació amb l’astre rei, t’oferim 10 consells per a prendre el sol amb responsabilitat.

Les recomanacions sobre fotoprotecció poden resumir-se en uns senzills hàbits que, adoptats en la nostra vida diària, ens permetran gaudir del sol i l’oci a l’aire lliure sense posar en risc la nostra salut i la de la nostra pell. Pren nota de tots ells:

1. Reforça les defenses de la teva pell amb una dieta rica en antioxidants. Una dieta rica en fruites i verdures amb vitamina E i vitamina C contribuirà a protegir la teva pell de les agressions del sol, igual que ho pot fer una aportació extra d’aquests micronutrients en forma de complements nutricionals. Pots consultar al teu farmacèutic sobre aquest tema.

2. Evita l’exposició solar en les hores centrals del dia. Els raigs solars són més forts i perjudicials entre les dotze del matí i les quatre de la tarda. També l’altitud augmenta la perillositat del sol, així com alguns tipus de nuvolositat.

3. L’ombra, la teva millor aliada. Resguarda’t dels raigs del sol sota els arbres o usa un para-sol, encara que no oblidis que la seva protecció no és total, perquè alguns tipus de superfícies –aigua, sorra, neu, herba– reflecteixen les radiacions solars.

4. Protegeix-te també en l’automòbil. En triar el teu nou cotxe, recorda que els cristalls més eficaços són els laminats tintats de gris. En el cas de cotxes ja fabricats, pots col·locar pel·lícules plàstiques sobre els cristalls o tintar-los, sempre d’acord amb la legislació.

5. Consulta els índexs ultraviolats (IUV). Abans de l’exposició al sol o una activitat a l’aire lliure, convé informar-se sobre la intensitat de les radiacions a través de canals com l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) o l’app solar de Be+: a partir de 6, el risc és alt i s’han d’extremar les mesures de fotoprotecció, així com triar el SPF adequat.

6. Protegeix el teu cos amb la roba adequada i usa barret. Els colors foscos protegeixen més que els clars i alguns teixits, com el cotó, la viscosa, el raió i el lli, protegeixen menys que uns altres com el niló, la llana, la seda i el polièster. Respecte al barret, un d’ala ampla projectarà ombra al teu rostre i coll, a més del teu cap.

7. Utilitza ulleres de sol per a evitar els danys oculars. És necessari que les ulleres tinguin una protecció 100% enfront dels raigs UV i només si estan homologades per la Unió Europea, es pot garantir que així sigui. Les que millor protegeixen els ulls i la pell que els envolta són les ulleres de tipus envoltant.

8. Utilitza un fotoprotector adequat al teu fototip i a les circumstàncies de l’exposició. Mai t’apliquis factor de protecció inferior a 30. Per part seva, les persones de fototips clars (I i II) han d’usar sempre un SPF molt alt (50+) i en l’envàs del qual s’especifiqui que també protegeix de la radiació ultraviolada A. Posa-t’ho mitja hora abans d’exposar-te al sol i torna a posar-te crema cada dues hores i després del bany, recordant d’assecar bé la pell abans. Tria, a més, bàlsams labials que continguin filtres solars.

9. No baixis la guàrdia després de l’estiu. Les radiacions solars són perilloses durant tot l’any, no sols a l’estiu. Recorda també, quan practiquis esports d’hivern, que la neu reflecteix un 80% els raigs de sol, per la qual cosa has d’emprar fotoprotectors amb un SPF major de 50.

10. Molt de compte amb les sales de bronzejat. El bronzejat artificial no protegeix enfront del fotoenvelliment i comporta un risc de càncer de pell, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

Per bellezactiva.com