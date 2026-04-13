Com es construeix l’autoestima en adolescents

L’autoestima és la valoració que una persona fa de si mateixa. Inclou com es percep, com es tracta i com afronta els reptes. En els adolescents, aquesta percepció és especialment vulnerable, ja que estan en procés de descobrir qui són. L’autoestima no apareix de cop, sinó que es construeix a partir de diferents experiències i influències:
- L’entorn familiar: el suport, l’afecte i la comunicació a casa són clau.
- Les amistats: sentir-se acceptat i valorat pels iguals és molt important.
- L’escola: l’èxit o el fracàs acadèmic poden afectar la confiança personal.
- Les xarxes socials: la comparació constant pot generar inseguretats.
Alguns indicadors que un adolescent pot tenir problemes d’autoestima són:
- Falta de confiança en si mateix
- Por exagerada al fracàs
- Necessitat constant d’aprovació
- Pensaments negatius sobre un mateix
- Evitar nous reptes
Detectar aquests senyals a temps és important per poder intervenir i ajudar.
L’autoestima es pot treballar i enfortir amb el temps. Alguns aspectes clau són:
1. Acceptar-se tal com un és
Entendre que ningú és perfecte i que tots tenim virtuts i defectes ajuda a construir una imatge més realista i positiva d’un mateix.
2. Valorar els èxits, per petits que siguin
Reconèixer els progressos personals reforça la confiança i la motivació.
3. Aprendre dels errors
Equivocar-se forma part del creixement. Veure els errors com oportunitats d’aprenentatge és essencial.
4. Fomentar el pensament positiu
Canviar el diàleg intern negatiu per missatges més constructius pot millorar molt la percepció personal.
5. Envoltar-se de persones positives
Relacions sanes i de suport ajuden a sentir-se valorat i acceptat.
Familiars i educadors tenen un paper clau en el desenvolupament de l’autoestima dels adolescents. Escoltar sense jutjar, oferir suport emocional i reforçar els aspectes positius pot marcar una gran diferència.
Una bona autoestima no només ajuda durant l’adolescència, sinó que és la base per a una vida adulta equilibrada. Permet afrontar reptes, prendre decisions amb confiança i construir relacions saludables.