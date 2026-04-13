L’endoll extensible que ordena la zona del sofà

A la decoració hi ha un enemic silenciós que no entén d’estils, pressupostos ni tendències: els cables. Un saló pot tenir un sofà impecable, una taula auxiliar ben triada i una il·luminació càlida… i tot i així perdre harmonia per un carregador penjant, un lladre voluminós a terra o una regleta a la vista just on més es mira. El problema es repeteix a dormitoris, racons de lectura i zones de teletreball: els endolls són on el constructor va voler, no on l’interiorisme els necessita. Per això criden l’atenció solucions petites que no “canvien” la casa, però sí que canvien com es veu.
L’endoll giratori extensible RPixc, amb 2 preses de corrent i ports USB-C i USB-A, pertany a aquesta categoria. La idea és senzilla: acostar el punt de connexió on es fa servir, sense improvisacions, i fer-ho de manera més discreta, evitant que la zona del sofà acabi convertida en un niu de cables.
Un detall que ordena visualment: menys aparells, més neteja. En un espai ben decorat, l’ordre no és sempre “minimalisme”. De vegades és simplement evitar soroll visual. Una regleta a terra, un carregador enorme sobresortint de la paret o un cable que creua el pas trenquen la composició més ràpid que un coixí mal combinat.
Aquest model aposta per un enfocament pensat per a mobles reals: el seu disseny giratori 180° permet orientar la peça segons el buit disponible, especialment útil quan l’endoll queda darrere del sofà o entre el moble i la paret.
