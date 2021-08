Com deixar de fumar

A pesar que tothom és conscient que fumar no és bo per a la salut, deixar-ho no és una tasca fàcil. La majoria de les persones que han aconseguit deixar de fumar, ho van intentar anteriorment en diverses ocasions sense èxit, per la qual cosa no s’ha de considerar la recaiguda com un fracàs i cal continuar intentant-lo fins a aconseguir-ho. Per a això, existeixen algunes estratègies que poden fer-nos el camí molt més fàcil, com ara:

Informar familiars i amics de les nostres intencions i demanar-los que ens ajudin i que no ens ofereixin cap cigarret.

Elaborar una llista amb els motius pels quals volem deixar de fumar (salut, estalvi, olor de tabac, etc.).

Confeccionar un pla d’acció per a dur-lo a terme. Hi ha diferents alternatives. O bé fixar un dia en el calendari i deixar-lo bruscament, o bé fer-lo de manera gradual, reduint el nombre de cigarrets. Això dependrà de cada persona, si bé, sempre és més efectiva la primera. En el pla a més, és interessant analitzar en quins moments del dia o de la setmana ets més propens a fumar (sortides amb amics, tot just després de dinar amb el cafè, en el treball amb els companys, en els trajectes del cotxe…). D’aquesta manera, podrem canviar certs costums o situacions.

Llegir algun llibre d’autoajuda relacionat amb el tema o fer sessions d’hipnosis.

Apuntar-se a algun dels programes especials o tallers organitzats per l’Asociación Española del Cáncer. Totes les activitats són gratuïtes i la taxa de l’èxit està al voltant del 60%.

Inscriure’s i participar en fòrums de les xarxes socials o grups d’ajuda formats per persones que tinguin el mateix problema. Compartir experiències i dubtes, et fa sentir més acompanyat en el camí i el fa menys pesat.

Iniciar algun tractaments alternatius amb nicotina, com ara els inhaladors o alguna medicació amb recepta com la vareniclina (Chantix) o el Bupropién (Zyban), altament efectius.

Practicar esport o alguna activitat que ajudi a buidar la ment com el ioga, el Pilates o realitzar tècniques de relaxació.

Preparar-se per a l’abstinència. Això ocorrerà perquè la nicotina és molt addictiva i possiblement sofriràs d’irritabilitat, mal humor, mal de cap, ganes de menjar compulsivament o falta de somni, entre altres. No obstant això cal tenir en compte que aquests símptomes passaran. Procura mantenir-te ocupat, mastega xiclet o fes-te una passejada quan les ganes de fumar t’ataquin. Aconseguiràs una millor qualitat de vida i haurà valgut la pena.