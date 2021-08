El ministeri d’Exteriors aprova les contribucions voluntàries a fons i programes de les Nacions Unides

El Govern, a proposta de la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha aprovat les contribucions voluntàries a fons i programes de les Nacions Unides que es fan de manera anual.

Així, el ministeri ha considerat donar suport a iniciatives que es duen a terme des de tres seus d’aquest organisme internacional: es farà una aportació de 160.000 euros a projectes endegats des de la seu de Nova York, 40.000 per a la de Ginebra i 10.000 per a la de Viena.

Concretament, els diners destinats als projectes impulsats des de la seu de Nova York es destinaran a l’entitat per a la igualtat de gènere i l’apoderament de la dona (UNWOMEN), el fons per al Medi Ambient (UNEP), el fons per a la Infància (UNICEF), l’Oficina especialitzada en temes dels infants en conflictes armats, el fons central de resposta a emergències (CERF), el fons fiduciari voluntari per a l’assistència en l’acció contra les mines (VTFAMA), el programa per al Desenvolupament (UNDP) i el fons de desenvolupament de capital (UNCDF).

En el cas dels fons i programes de les Nacions Unides-Ginebra, Andorra participarà en el programa sobre el VIH/SIDA i el Fons per a les Víctimes de Tortura (UNFVT). Finalment, el Ministeri d’Afers Exteriors també ha aprovat donar suport, per primer cop, al Fons per a les Víctimes del tràfic d’essers humans que depèn de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, amb seu a Viena.