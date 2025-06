Com augmentar la lluentor de la teva cabellera

Una cabellera radiant de dona (Kevin Murphy)

La lluentor en els cabells no sols és estèticament atractiu: també és un dels signes més evidents d’uns cabells sans i joves. Una cabellera brillant reflecteix la llum, té moviment, i dona una imatge fresca, cuidada i vibrant. No és casualitat que la tendència glossy hair (cabells glossy) estigui guanyant cada vegada més protagonisme en xarxes socials, passarel·les i campanyes publicitàries. Afortunadament, aconseguir-ho no és un misteri: amb el coneixement adequat i alguns canvis en la teva rutina, pots transformar la teva cabellera en una autèntica cascada de lluentor.

Què fa que els cabells brillin (o no)?

La lluentor dels cabells depenen, en gran part, de l’estat de la cutícula, que és la capa més externa de cada bri capil·lar. Aquesta cutícula està formada per petites escates superposades (com a teules en una teulada). Quan estan ben alineades i segellades, la superfície dels cabells és llisa i reflecteix la llum de manera uniforme, creant aquest efecte brillant.

No obstant això, si la cutícula està aixecada, danyada o deshidratada, la superfície es torna irregular, dispersa la llum en diferents direccions i els cabells llueix opac. A més, la hidratació juga un rol clau: uns cabells ben hidratats té cutícules més segellades i flexibles, mentre que la sequedat les torna trencadisses i poroses.





El que no hauries de fer si vols mantenir la lluentor

Hi ha uns certs hàbits que, encara que comuns, són grans enemics de la lluentor capil·lar. Aquí alguns que convé evitar:

– Ús excessiu d’eines tèrmiques sense protecció: les planxes, assecadors i arrissadors poden aixecar la cutícula i deshidratar la fibra capil·lar.

– Rentades molt freqüents amb xampús agressius: eliminen els olis naturals que protegeixen i nodreixen els cabells.

– Fregar els cabells amb la tovallola: això pot causar fricció i danyar la cutícula.

– Coloracions mal executades o massa freqüents: els químics alteren l’estructura dels cabells, especialment si no es cuida bé després del procés.

– Exposició prolongada al sol, clor o aigua salada, sense protecció específica.





Tips per a potenciar la lluentor i sumar-te a la tendència glossy

Afortunadament, hi ha moltes maneres de retornar-li o potenciar la lluentor natural dels cabells. Aquí van alguns consells clau:

– Usar productes amb pH àcid (com els condicionadors i tractaments específics per a lluentor): ajuden a segellar la cutícula.

– Incloure olis lleugers o sèrums en la teva rutina: els d’argània, jojoba o camèlia són ideals per a aportar lluentor sense endurir.

– Aplicar-te tractaments hidratants regularment: una màscara nutritiva una o dues vegades per setmana pot marcar la diferència.

– Finalitzar la rentada amb aigua freda: aquest petit gest ajuda a tancar la cutícula i potenciar el reflex de la llum.

– Pentinar amb cura i amb raspalls adequats: els de truges naturals o pues amples minimitzen el faci fallida i la fricció.

– Alimentació equilibrada i hidratació interna: el que mengem i bevem també es reflecteix en els nostres cabells.





