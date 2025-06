Sucs i granissats

Francesc Murgadas

És temps de la calor. I amb ell, la necessitat de refredar-nos per dins. És a dir, d’ingerir begudes que estiguin a una temperatura prou baixa per a refrescar-nos el ganyot.

I això vol dir que, d’una manera o altra, hem de fer baixar la temperatura d’allò que beurem. I, per tant, que al marge de les begudes habituals (aigua, vi, cervesa, etc.) degudament passades per la nevera, podem incorporar a la nostra carta de líquids ingeribles, alguns preparats que, per la seva baixa temperatura, hem arraconat durant l’hivern i part de la primavera. Bàsicament, aquests nouvinguts són els sucs refrescats obtinguts per trituració fina de fruites o verdures i passats durant una bona estona per la nevera, i els granissats, fruit del triturat conjunt dels productes anteriors amb alguns glaçons d’aigua que rebaixaran la temperatura del preparat fins a nivells de fredor suficients.

Uns preparats, però, que reclamen un consum immediat donat que, encara que reposin a la nevera, la temperatura d’aquesta no sol ser prou baixa per a impedir que el gel triturat es torni líquid i el granissat es converteixi en un suc vegetal més o menys aigualit segons la proporció de gel incorporat. Un inconvenient que els establiments de begudes poden superar amb els seus aparells de refredar i remenar que mantenen els grans de gel en estat sòlid i ho remenen per a evitar que tot plegat esdevingui un bloc de gel -com aquella ampolla de granissat que ens ha quedat oblidada al congelador.

Però, val a dir que l’esforç de preparació en el darrer moment abans del consum, paga la pena. Omplir la boca d’un glop de preparat i bocinets de gel suposa una sensació que compensa. Estendre aquesta tècnica a tots els preparats triturats que preparem, pot suposar descobriments força interessants. I més ara que els preparats líquids vegans estan envaint els nostres supermercats. Que una cosa és incorporar-hi un parell de glaçons i l’altra triturar aquesta barreja. Vosaltres trieu. Sucs amb gel o granissats. Com quan trieu entre un cafè amb gel o un granissat de cafè.