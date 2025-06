La cartellera de cinema en català tanca el juny amb dos drames sentimentals en VOSC

Aquesta setmana arriben dues estrenes als cinemes en versió original subtitulada en català: ‘A la deriva‘, amb el suport del Departament de Política Lingüística, i ‘Begyndelser‘ (‘Beginnings‘). Durant el 2025 s’han doblat o subtitulat en català 38 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

A la deriva

Epopeia amorosa que recorre diverses dècades de la Xina, un país canviant i en constant efervescència. A començaments dels anys 2000, la Qiaoqiao i en Bin viuen un amor apassionat però fràgil, mentre canten, ballen i gaudeixen de tot allò que la ciutat de Datong els pot oferir. Fins que un dia en Bin decideix provar sort en una província més gran i desapareix sobtadament, sense deixar cap rastre. Temps després, la Qiaoqiao emprèn un viatge per a localitzar-lo.

Begyndelser (Beginnings)

Drama danès. En Thomas i l’Ane són en ple procés de separació, però encara no ho han explicat als fills. Abans de parlar-hi, l’Ane pateix un ictus i queda parcialment incapacitada. Aquesta crisi frena els plans de divorci i la parella opta per mantenir la convivència fins que ella recuperi l’autonomia. Però mentre l’Ane comença la rehabilitació i el Thomas assumeix el paper de cuidador, les tensions acumulades no triguen a aflorar i tota la família es veu obligada a redefinir els seus rols.