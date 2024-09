Com afrontar la primera reunió empresarial com emprenedor

Una reunió d’empresa (AMIC)

Et trobes a les portes de la teva primera reunió empresarial i els nervis estan a flor de pell? No estàs sol; fins i tot els emprenedors més reeixits han estat al teu lloc. En el següent article s’expliquen alguns aspectes que poden ser d’utilitat en que cas que s’hagi de fer front, per primera vegada, com emprenedor, a una reunió d’empresa.

Abans de la reunió. La preparació prèvia és la teva aliada més fidel per a garantir l’èxit de la teva primera reunió empresarial. Aquí és on delinees els contorns del que desitges assolir, establint una base sòlida sobre la qual construir la teva presentació.

Definició dels objectius. El primer pas és definir clarament els objectius de la reunió. Pregunta’t què és el que vols aconseguir amb aquesta trobada.

Preparació del material. Amb els objectius clars, és hora de preparar el material que donarà suport al teu discurs. Això inclou la selecció de dades rellevants i la creació d’una presentació visual que doni suport als teus arguments. Assegureu-vos que cada diapositiva tingui un propòsit clar i contribueixi a construir una narrativa coherent i persuasiva.

Assajos. No deixis res a l’atzar. Realitza assaigs previs per a familiaritzar-te amb cada part de la presentació. Això no només t’ajudarà a sentir-te més segur, sinó que també et permetrà ajustar detalls i millorar la fluïdesa del teu discurs.

Logística. Finalment, no oblidis els detalls logístics. Confirma l’hora i el lloc de la reunió, assegura’t que tots els equips tècnics funcionin correctament i prepara còpies addicionals dels materials de suport.





