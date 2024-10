COA: Guerra deixarà el càrrec després dels Jocs dels Petits Estats

A la imatge, part de la nova directiva del COA (AndorraDifusió)

Al final no hi haurà impugnació. El nou president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Xavier Espot Miró, i algunes federacions encapçalades per la de Natació i Atletisme han arribat a una entesa perquè Toni Guerra deixi el càrrec després de la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra, l’any vinent. Quan hagin passat, Guerra formarà un nou secretari general que el substitueixi.

L’assemblea general ordinària de l’organisme s’ha celebrat sense més incidències. En el ple davant una trentena de persones s’ha exposat que Toni Guerra és una figura clau en la celebració dels Jocs, i per això se’l mantindrà, malgrat sumar el sisè mandat consecutiu quan les directives marcades pel Comitè Olímpic Internacional (COI) en permeten quatre. Aquest dimarts s’han presentat els nous membres de la comissió permanent amb vuit cares noves respecte a la darrera i la paritat d’homes i dones com a element més destacat.

El president de la Federació Andorra de Natació (FAN), Joan Clotet, ha considerat bones les explicacions que “una vegada que passin els Jocs formaria, evidentment, un secretari o secretària, que al final això tampoc ha quedat clar, però després faria un pas endarrere”. Això, per tant, seria al mes de maig o de juny de l’any vinent i s’encarregaria de formar al seu substitut o substituta.

En aquest sentit, el nou president del COA, Xavier Espot Miró, s’ha mostrat satisfet per l’acord.