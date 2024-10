Demòcrates reforça el seu suport al pacte d’Estat per a l’Acord d’associació

Jordi Jordana, president Grup Parlamentari Demòcrata (AndorraDifusió)

Demòcrates qualifica de “desafortunades” les declaracions de Jaume Bartumeu sobre el fet que l’Executiu defensa sol l’Acord d’associació. La formació referma el seu suport al pacte d’Estat i avancen que es farà una campanya de divulgació de la proposta. Així ho recull aquest dimecres el mitjà digital, AndorraDifusió.

Jordi Jordana no està d’acord amb les declaracions que Jaume Bartumeu va efectuar a Ràdio Nacional d’Andorra. Creu que són “desafortunades” per part de l’excap de Govern i observador del pacte d’Estat de la UE. Bartumeu va dir que la majoria parlamentària no ha donat suport públic a l’Executiu en la defensa de l’Acord d’associació.

“Primer em van sorprendre perquè no és cert que no donem suport a la Unió Europea. Jo sempre ho he dit quan m’ho han demanat. Aquesta és la postura del Grup Parlamentari i meva, personalment, quan soc al pacte d’Estat. A partir d’aquí, la comunicació, com es fa? Són temes que es parlen al pacte d’Estat i que lidera el cap del Govern”, assenyala Jordi Jordana, president Grup Parlamentari Demòcrata.

A partir de la celebració de la Fira d’Andorra la Vella, Jordana, ha anunciat que es durà a terme una campanya de divulgació de l’Acord perquè la ciutadania estigui ben informada. Qui no ha volgut pronunciar-se sobre les paraules de Jaume Bartumeu ha estat Ciutadans Compromesos.