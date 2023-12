Cinc arrestats per conduir sota l’efecte de l’alcohol o drogues i un amb el permís suspès

Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Durant aquest cap de setmana, la Policia ha detingut sis persones d’entre 26 i 67 anys, tres de les quals no residents al país, per conduir sota els efectes de l’alcohol amb taxes d’entre 0,88 i 1,98. Una d’elles, un home de 48 anys i no resident, havia patit un accident amb danys materials al Tarter contra un altre vehicle. Conduïa amb una taxa d’alcoholèmia d’1,80.

Tres persones més, de 20, 32 i 33 anys, dues d’elles no residents, han estat arrestades per positiu en drogues al volant. La Policia ha detingut un altre home, de 37 anys, per conduir amb el permís suspès.