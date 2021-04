Catalunya torna a implantar el confinament comarcal total a partir d’aquest divendres

Els responsables del Procicat -els departaments de Salut i Interior de la Generalitat de Catalunya- han avançat que a partir d’aquest divendres, 9 d’abril tornarà a estar en vigor el confinament per comarques a tots els efectes i els set dies de la setmana. És a dir, que novament no es permetrà els desplaçaments entre comarques en bombolles de convivència, una excepció que s’ha autoritzat al llarg de tot just tres setmanes, des del 15 de març passat, i que ha inclòs la Setmana Santa.

La mesura, que ja entrarà en vigor a partir de la mitjanit de dijous a divendres, s’ha de confirmar oficialment les properes hores, però ja s’ha filtrat avui mateix a través del canal 324. Segons aquestes informacions, Salut opina que aquesta nova marxa enrere en la mobilitat entre comarques ha d’ajudar a reduir l’augment de contagis dels darrers dies, que atribueixen tant a la major incidència de la variant britànica com a la major interacció social de les darreres setmanes.

Situació actual a Catalunya i a l’Alt Pirineu

Segons dades actualitzades d’avui mateix, als hospitals catalans ara hi ha un total de 1.712 ingressats a planta per COVID-19 i 458 ingressats a les UCI. Una xifra que Salut considera excessiva, malgrat que les darreres hores ha seguit baixant la velocitat de reproducció del virus, la qual de fet ara està per sota el límit recomanat (a 0,93). El risc de rebrot està a 223 punts; i el percentatge de positius als nous tests, al 7,59%.

A l’Alt Urgell, aquests tres indicadors estan respectivament a 1,02 (0,98 en el cas de la Seu), 362 punts i 8,02%. I a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, a 0,94, 368 i 8,73%. En tots dos casos, amb tendència a la baixa aquest començament de setmana. En canvi, han augmentat els ingressos hospitalaris. Ara, entre els quatre hospitals pirinencs hi ha un total de 33 ingressats amb coronavirus, dels quals prop d’un terç (10) corresponen al Sant Hospital de la Seu.

La vacunació inicial, encara per sota el 20%

Pel que fa a la vacunació, a l’Alt Urgell han rebut la primera dosi gairebé 3.000 habitants (poc més d’un 15% de la població); i la segona dosi, 1.191 (6%). Uns percentatges semblants als del conjunt de Catalunya, on tot just s’acaba de superar el milió de persones que han rebut la primera dosi, sobre una població total de més de 7,5 milions. Pel que fa als receptors de la segona dosi, encara no arriben al mig milió.