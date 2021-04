El Niu convoca a les Startups al Millonario Master Minds

Tenir accés a un fòrum d’inversió internacional per presentar un projecte davant inversors i experts. Aquest és un dels atractius de la cimera de negoci Millonario Master Minds, que Miquel Gouarré, responsable, i Marta Ambor, coordinadora del NIU d’Andorra Telecom han presentat avui.

Un dels punts forts de la cimera de negoci que es desenvoluparà els propers 17 i 18 de juliol a l’Hotel Hilton de Barcelona seran les Pitch Sessions, on l’emprenedor tindrà de 15 minuts per explicar la seva idea o projecte de negoci a un grup d’inversors i experts. I és que la cimera Millonario Master Minds promou, entre d’altres activitats, les injeccions de capital, el treball en xarxa i l’assessorament.

Miquel Gouarré ha remarcat que d’entre les 48 startups preseleccionades que tindran l’oportunitat de presentar-se davant el panell d’inversors de prestigi internacional, hi figuraran les que presenti el Niu d’Andorra Telecom. Una oportunitat, ha remarcat Gouarré “que va més enllà, ja que la cimera fusiona el coneixement dels experts en negocis, màrqueting i l’emprenedoria, amb el know-how dels influencers i les seves plataformes”.

Els criteris per optar a una d’aquestes places són tenir un producte, haver desenvolupat un model de negoci i comptar amb els primers clients. D’entre els projectes presentats, els que siguin d’Andorra tindran preferència. Gouarré també ha recordat que el producte que es presenti ha de ser tecnològic, com tots els que s’instal·len a la incubadora de la Massana.

Per la seva banda, Marta Ambor, coordinadora del Niu, ha explicat com es desenvoluparà el procés de selecció dels projectes. Ambor ha remarcat que un comitè de selecció serà el responsable d’analitzar i avaluar la idoneïtat dels projectes presentats. Aquest comitè, format per diferents professionals, seguirà un procés d’avaluació dividit en tres fases. Una primera d’anàlisi, que realitzaran integrants de l’equip del Niu d’Andorra Telecom i de l’operadora; una segona avaluació que desenvoluparà un expert assessor en valoració d’empreses, extern al Niu d’Andorra Telecom i un darrer filtre de selecció en el que participaran l’equip del Niu i de la mateixa organització del Millonario Master Minds.

Els responsables de la incubadora han animat als emprenedors a presentar els seus projectes abans del 27 d’abril. En un mes es coneixeran els projectes seleccionats.

Les empreses interessades poden fer arribar els seus projectes a través de l’adreça de correu de la incubadora, info@niu.ad o posar-se en contacte per aclarir qualsevol dubte.