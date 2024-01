Rosa Gili promet el càrrec de cònsol major en el primer Consell del nou mandat a Escaldes

Rosa Gili prometent el càrrec de cònsol major d’Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha celebrat, aquest matí de divendres, la primera sessió de Comú amb el nou equip comunal. Les reelegides i noves conselleres i consellers de la majoria i minoria han presenciat l’acte de promesa de Rosa Gili com a consellera i cònsol major. Així doncs, i una setmana després de l’acte de constitució de la nova corporació, Rosa Gili, ha promès el càrrec com a cònsol major davant el cònsol menor, Quim Dolsa. Cal recordar, que Gili no va poder estar present a l’acte de constitució de la setmana passada degut a una forta indisposició.

Acte seguit, la cònsol major, Rosa Gili, ha nomenat a Sandra Tudó com a secretària general i a Rosa Quero com a interventora comunal. “Afrontem el nou mandat amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que vam tenir fa quatre anys, però amb més experiència, sabent quins són els dossiers i molt conscients de les preocupacions de les ciutadanies”, ha assenyalat Gili, tot apuntant la qüestió de l’habitatge com una de les prioritats dels pròxims quatre anys.

La sessió d’aquest divendres ha servit també per a adjudicar a l’empresa Menta Facility el servei de neteja de les instal·lacions de les piscines comunals d’Escaldes-Engordany. Un servei que consistirà en la neteja de tots els paviments, vestuaris, material utilitzat a la piscina, sales de fitness i gimnàs i mobiliari general, entre d’altres. Tasques que realitzarà l’empresa esmentada durant els quatre anys de mandat amb la possibilitat d’allargar el contracte durant dos anys més. L’import anual que rebrà Menta Facility per a fer aquestes feines serà de 79.697,20 euros.

Finalment, s’han aprovat els dies festius parroquials i els dies festius de les oficines comunals per a l’any 2024. Els dies festius de la parròquia seran el dijous 25 i divendres 26 de juliol per la festa major, i el diumenge 16 de juny per la commemoració de la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

El dia de la creació de la parròquia és el 14 de juny, però se celebra el diumenge següent a aquesta data. En aquest sentit, la cònsol major ha proposat que de cara al 2025 es contempli la possibilitat de festejar-ho el mateix 14 de juny, independentment de si cau en dia laborable o no laborable.