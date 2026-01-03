S’investiga la possible agressió sexual a una noia, al Pas

El Cos de Policia investiga el que podria ser un cas d’una presumpta agressió sexual, denunciada per una turista al Pas de la Casa durant la nit de Cap d’Any. Segons ha avançat el Diari d’Andorra, l’agressió s’hauria produït la nit de Cap d’Any a la localitat encampadana. Hauria estat l’hospital qui va activar el codi lila en atendre la jove.
Segons han confirmat fonts policials, s’ha obert una investigació per tal d’esclarir els fets i determinar si serien o no constitutius de violació, per la qual cosa, de moment, el servei de l’ordre manté la cautela sobre el cas.