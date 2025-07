La Seu té servei de bibliopiscina durant les tardes de juliol i agost

El servei de bibliopiscina a la Seu (Aj. la Seu)

Des d’avui dilluns, 8 de juliol i fins el 29 d’agost, la piscina municipal de la Seu d’Urgell oferirà als banyistes de totes les edats el servei de bibliopiscina totes les tardes de dilluns a divendres (de 16.00 a 18.00 hores). A la Bibliopiscina es prestarà als usuàries de la piscina novel·les curtes adreçades a adults, però també còmics, llibres per a nenes i nens, revistes, jocs de taula, entre d’altres, que s’aniran canviant quinzenalment. Els banyistes s’hauran d’apuntar per a usar el servei de préstec, és a dir, per a endur-se els llibres o revistes a la seva tovallola.

A més a més, a la bibliopiscina s’organitzaran diferents activitats i tallers que giraran al voltant del món dels contes i els jocs de taula. Les activitats versaran sobre un mateix tema, que setmanalment canviarà: animals, viatges pel món o invents, seran algun d’ells.

Aquest servei de bibliopiscina està organitzat per la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell.

Cada dia de la setmana tindrà una activitat diferent: els dilluns hora del conte, els dimarts jocs de taula, els dimecres manualitats, els dijous escriure un conte col·lectiu i els divendres endevinalles.