Casal (PS) pregunta per l’estat de l’estudi de propostes per al diàleg i concertació socials

La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal (PS)

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat avui dimarts, a Sindicatura, una pregunta que es formularà oralment al Govern a la propera sessió del Consell General prevista per al 21 de novembre sobre una disposició addicional de la Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania d’inicis d’any.

Casal recorda que la disposició addicional segona de la Llei 2/2024, de l’1 de febrer, de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, que porta per nom “Diàleg i concertació socials”, encomanava al Govern presentar davant la Comissió Legislativa d’Economia, en un termini màxim de sis mesos, l’estudi de propostes per a enfortir els mecanismes de diàleg i concertació socials per valorar i, en el cas escaient, implementar els eventuals canvis normatius que es desprenguin d’aquest estudi.

Atès que el termini previst va expirar el passat 22 d’agost, la presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata demanarà al Govern per l’estat d’aquest estudi.