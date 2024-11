Presó sense fiança per a la mare de la menor trobada morta a Coll de Nargó

Una de les entrades al poble de Coll de Nargó (AndorraDifusió)

El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a la veïna de Sant Julià, acusada de matar la seva filla a Coll de Nargó. La dona detinguda dissabte ha passat aquest dimarts a disposició judicial a la Seu d’Urgell, on ha declarat per espai d’unes tres hores. La declaració ha finalitzat al voltant de la una del migdia. Mentrestant, continuen investigant els motius i les causes que van envoltar els fets.

Una de les hipòtesis és un trastorn, ja que la dona té antecedents mèdics de salut mental. Segons fonts policials, en les properes hores el jutjat de la Seu podria procedir a la reconstrucció dels fets al municipi de Coll de Nargó.

El cas va començar el dijous amb les desaparicions de la mare i la filla, denunciades des d’Andorra per part de la família. Va ser dissabte quan la mare va ser localitzada a Coll de Nargó gràcies a la trucada d’un hotel que va reconèixer a l’acusada.

Amb aquesta trucada, els agents dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell van procedir a la detenció. Minuts més tard, van trobar el cos de la nena en una zona boscosa de la part alta del poble de la mateixa població.