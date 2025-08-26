Palistes i tècnics del Cadí CK participen un any més en l’intercanvi amb el club alemany Kanu Schwaben

Un total de 14 palistes i 4 tècnics del club Cadí Canoë-Kayak van sortir divendres des de la Seu d’Urgell cap a Augsburg, a Alemanya, per a participar a l’intercanvi anual que fa més de trenta anys es duu a terme amb el club d’aquesta ciutat, el Kanu Schwaben. A la iniciativa s’hi sumaran quatre persones més, que viatgen aquesta setmana.
Augsburg va ser la subseu d’eslàlom del Jocs Olímpics de Munich de 1972, com a esport d’exhibició, i la Seu d’Urgell va acollir la competició en els Jocs de Barcelona de 1992, on l’eslàlom va ser olímpic de manera oficial. Aquesta coincidència va portar als dirigents dels dos clubs a fer un agermanament i, des de 1993, cada mes d’agost, un any els piragüistes de la capital de l’Alt Urgell són rebuts a Augsburg i l’any següent els palistes alemanys visiten el municipi urgellenc.
A més del programa esportiu en un canal de referència a nivell mundial, l’estada d’enguany consta de visites culturals, així com activitats lúdiques per a afavorir la relació dels esportistes d’ambdues localitats. A més, com a novetat, aquest any, tant en el viatge d’anada com en el de tornada, els participants fan parada a les instal·lacions de Saint Pierre du Boeuf i Saut Brenaz, a les rodalies de Lió, per a poder provar en una setmana tres canals artificials diferents.