Carla Mijares torna diumenge a la Copa del Món amb l’objectiu dels punts WC, a Kranjska Gora

Carla Mijares torna a la Copa del Món, ara a Kranjska Gora (Eslovènia). La cita serà diumenge amb la primera mànega a les 9:30h i la segona a les 12:15h. Aquest dissabte l’esquiadora andorrana ha tingut una sessió d’entrenament, prèvia a la cursa de demà diumenge. Mijares, que ja coneix aquesta pista d’unes curses FIS al 2023, va viatjar divendres a l’estació eslovena per a competir diumenge en una nova cita de la Copa del Món, competició en què va sumar els seus primers punts WC fa uns dies a Semmering, quan va ser 18a en una cursa molt dura i exigent que va aconseguir completar amb el millor resultat de l’esquí femení de tècnica a Andorra.
L’andorrana, que dos dies després va guanyar l’eslàlom de la Copa Creand FIS a l’Estadi Creand de Soldeu, arriba a aquesta cita amb molta motivació i la moral ben alta. La idea per a Kranjska és continuar amb la seva progressió, amb l’objectiu que l’esquí d’alt nivell que està realitzant es torni a reflectir en un top30 en Copa del Món.
Josh Alayrach, entrenador de Carla Mijares, ha afirmat aquest dissabte, després de l’entrenament, que la motivació és màxima després d’haver agafat els punts a la passada Copa del Món de Semmering: “Havíem fet un parell de pilotes al pal, però la persistència ens va acabar donant la raó i ara estem convençuts que podem tornar-ho a aconseguir”. “Demà -diumenge- serà un nou dia, anem amb moltes ganes i a veure com va”, ha dit Alayrach, que ha insistit en la progressió que està fent Mijares aquesta temporada amb un esquí cada vegada més sòlid.