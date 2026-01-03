Castellciutat: arribada dels patges reials i visita al pessebre monumental

A Castellciutat, aquest diumenge, dia 4 de desembre, a la nit (22.00 h), els patges reials visitaran la vila i recolliran les cartes al Local Social. I com ja és tradició, els Reis d’Orient seran rebuts a Castellciutat just abans de marxar: el dimarts dia 6, al matí (11.30 h), a la plaça de l’Arbre. La recepció compta amb la col·laboració de l’AMPA Castell-ciutat, la Comissió de Festes, El Racó del Nel, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i els veïns del poble.
Seguint a Castellciutat, aquest diumenge, a la tarda (17-19 h), encara es pot visitar el pessebre monumental que s’ha instal·lat un any més a l’església parroquial de Sant Feliu i que serveix per a recordar Joan Ribó Grau, impulsor d’aquesta construcció nadalenca. El pessebre ja va estar obert al públic també la setmana passada, pels dies de Nadal i Sant Esteve.