La Policia deté un home per diversos furts de mercaderia en comerços de l’eix central

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana, a Andorra la Vella, un home no resident de 36 anys com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni per diversos furts en botigues de l’eix comercial de les parròquies centrals. L’arrest es va efectuar dissabte al vespre arran de l’avís del responsable de seguretat d’un dels establiments, que va permetre a la Policia detectar un sospitós en un aparcament exterior de la capital, a qui es va trobar en possessió d’unes ulleres de sol que havien estat furtades.
Sota un dels vehicles estacionats a prop seu, els agents van descobrir quatre ulleres més que s’havien llençat a terra. La Policia va localitzar el cotxe del presumpte autor dels furts en el mateix pàrquing i, a l’interior, es van trobar diverses peces de roba i complements de marques de luxe, un perfum, dues bosses folrades que els lladres acostumen a utilitzar per a endur-se la mercaderia sense ser detectats, dos rotllos de paper d’alumini i unes tenalles. Tota la mercaderia, amb un preu de cost aproximat d’uns 1.800 euros, havia estat sostreta de quatre botigues diferents de l’eix central i duia encara les alarmes i les etiquetes posades.
El detingut, que va passar a disposició judicial diumenge a la tarda, actuava de manera coordinada amb un col·laborador que no va ser localitzat perquè va aconseguir fugir quan es va adonar que s’havia alertat la Policia.