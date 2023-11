Beneficis dels ous per a la salut

Mitja dotzena d’ous frescos (Getty images)

Els ous són un aliment versàtil i nutritiu que proporciona una gran varietat de beneficis per a la salut, i per això, s’han de consumir regularment en una dieta equilibrada. A més, tenen una vida útil relativament llarga i es poden emmagatzemar a la nevera durant setmanes, el que els converteix en un ingredient pràctic per a tenir sempre a casa i preparar amb ells multitud de plats.

Aquestes són algunes de les raons per les quals és una bona opció menjar-ne setmanalment:

Els ous són una excel·lent font de proteïnes d’alta qualitat que contenen tots els aminoàcids essencials que el cos necessita per a construir i reparar teixits.

Contenen també una gran quantitat de nutrients essencials com la vitamina B12, la vitamina D, el calci i el ferro, així com antioxidants com la luteïna i la zeaxantina que són bons per als ulls.

L’ou augmenta la sensació de sacietat, la qual cosa pot ajudar a controlar la gana i reduir la ingesta de calories.

Malgrat la mala fama que tenen els ous pel seu contingut de colesterol, molts estudis han demostrat que no hi ha una clara relació entre un consum baix d’ous i un major risc de malalties cardiovasculars en persones sanes.