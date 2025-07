BC Andorra: Shannon Evans, fins al 2027

L’americà seguirà a la disciplina de l’entitat tricolor fins al 2027 (BC Andorra)

El base nord-americà amb nacionalitat guineana, Shannon Evans II i el BC Andorra han arribat a un acord per a continuar vinculats les dues pròximes temporades. L’esportista ianqui va aterrar l’estiu passat al Principat amb l’objectiu de ser un dels pilars del projecte. Un cop superat el seu primer curs defensant la samarreta tricolor, Evans ha anotat 13,9 punts, repartit 4,7 assistències i fet 14,1 de valoració de mitjana. Uns registres als quals no arribava des que defensava els colors del Betis la temporada 2022/2023. Són estadístiques que ratifiquen una bona adaptació i un pronunciat creixement en una segona volta on ha arribat al seu millor estat de forma de la mà de Joan Plaza.

El general manager del BC Andorra, Francesc Solana, ha valorat molt positivament aquesta operació dient que: “és un dels millors de la lliga en la seva posició. El fet que hagi acceptat la nostra proposta de renovació és una clara demostració que el jugador té compromís i ganes d’estar aquí. Per a nosaltres és un jugador molt important, el seu final de temporada va ser fantàstic. Emmirallats amb la segona volta que vam fer amb en Joan Plaza, creiem que, de cara la temporada vinent, ha de continuar tenint un pes molt important dins l’equip”.