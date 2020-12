Batut saludable per a augmentar les defenses

L’hivern arriba ja i amb ell, els canvis de temperatura que fan més freqüents els refredats i les afeccions respiratòries. La millor manera d’evitar aquestes i altres malalties és enfortint el sistema immunològic a través d’una bona alimentació i begudes saludables.

Per això, compartim una recepta de beguda saludable, que conté guaiaba, mel, iogurt i ametlles. És una recepta perfecta tant per a prendre-la en el desdejuni, com en el berenar. És ràpida, fàcil i molt nutritiva, i el millor és que el seu agradable sabor li agradarà tant a grans com a petits.

Ingredients

• 1 got de iogurt natural (125 ml).

• 1 tassa de llet d’ametlles.

• 2 cullerades d’ametlles.

• 3 guaiabes tallades en quarts.

• 2 cullerades de mel.

Elaboració

Col·loca les guaiabes en la liquadora i agrega 1/2 tassa de llet d’ametlles. Processa a velocitat alta fins que les guaiabes estiguin ben liquades.

Cola la mescla resultant per a eliminar les llavors de la guaiaba; un cop retirades, rebutja-les i torna la mescla de guaiaba i llet a la liquadora.

Afegeix el iogurt natural, la 1/2 tassa de llet restant i la mel.

Processa una altra vegada fins a tenir una mescla homogènia. Serveix en un got, empolvora amb una mica de canyella mòlta i ametlles filetejades, i col·loca en la vora una rodanxa de guaiaba per a decorar.

Per tuhogar.com