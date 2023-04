Bartumeu Gabriel, tercer al gegant FIS de l’Àliga d’aquest dilluns

Bartumeu Gabriel (dreta) al podi del GS FIS de l’Àliga. Foto: FAE

Aquest dilluns, dia 3 de març, s’ha disputat a Andorra, com a prèvia abans dels Nacionals, un gegant FIS organitzat per l’ECPCGR i la FAE, en què Bartumeu Gabriel ha pujat al podi com a tercer classificat.

A la cursa celebrada a la pista Àliga, l’andorrà ha finalitzat amb 1.33.84, a 1.26 del guanyador, que ha estat l’espanyol Alejandro Puente amb 1.32.57. Així mateix, Xavi Cornella ha estat 7è a 2.09, mentre que dins del top10 també ha finalitzat Àlex Rius, a 2.56.

A partir d’aquí, també han competit avui dilluns els corredors EEBE, amb Alvar Calvó 18è, Pirmin Estruga 32è, Cerni Gil 33è, Salva Cornella 38è, Nicolas Piccino 39è, Maià Font 43è, Martí Llort 46è, Marc Delgado 47è, Nico Daban 48è, Enzo Fuentes 49è i Carlos Salinas 54è, amb el també andorrà Pol Rodrigo 60è.

Des de les 8:30 hores d’aquest matí de dimarts s’està disputant el gegant corresponent als Nacionals d’Andorra. Així mateix, el dimecres es correrà l’eslàlom dels Nacionals, i el dijous un eslàlom FIS.