Baró (PS) titlla el nou programa d’avals d’insuficient i acusa el Govern “d’enganyar la ciutadania i la classe treballadora”

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha criticat el nou programa d’avals presentat pel Govern, qualificant-lo d’insuficient” i acusant l’Executiu d’enganyar la ciutadania i la classe treballadora” amb una mesura “que no resol el problema real d’accés a l’habitatge”. Segons el líder socialdemòcrata, “amb un import màxim de 600.000 euros, el programa només permet accedir a un estudi o a un pis d’una habitació, cosa que exclou directament les famílies”. A més, ha denunciat que “una persona sola tampoc no té capacitat econòmica suficient per a optar al programa, ja que es requereix un ingrés mensual de 2.894,66 euros”.
“Aquest programa és un pedaç que no aborda el fons del problema. El Govern presenta mesures de cara a la galeria, però la realitat és que milers de ciutadans continuen sense opcions reals per a accedir a un habitatge digne”, ha afirmat Pere Baró.
El PS considera que el pla d’avals “és una nova mostra de la manca de sensibilitat social de l’Executiu” i reclama que es revisin els criteris per a ampliar-ne l’abast i garantir que les ajudes arribin realment a les famílies treballadores. “No podem parlar de política d’habitatge quan la majoria de la població queda exclosa de les mesures”, ha afegit el president del partit.
Els socialdemòcrates tornen a reclamar la necessitat urgent d’una llei que reguli exclusivament l’habitatge, “i més, quan ja es parla des de l’Executiu de la descongelació dels lloguers per a l’any vinent”.