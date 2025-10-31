La Generalitat inicia la vacunació simultània per la dermatosi nodular contagiosa a noves zones de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha establert una nova zona de restricció addicional per la dermatosi nodular contagiosa (DNC), una malaltia vírica que afecta exclusivament el bestiar boví. Aquesta ampliació s’aplica per a frenar la difusió del virus i protegir el conjunt del sector ramader català, i cobreix un total de 22 comarques i un cens boví aproximat de 370.000 animals.
Nova zona de restricció addicional i inici immediat de la vacunació
Aquesta nova àrea de restricció addicional, que s’afegeix a la ja existent zona de restricció establerta arran dels focus inicials a l’Alt Empordà i el Gironès, comprèn la totalitat de comarques com la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Noguera, Alt Urgell, Solsonès, Pla d’Urgell, Segarra, Bages, Moianès, Anoia, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, i parcialment altres com la Cerdanya, Berguedà, Osona, Vallès Oriental, Maresme i Segrià.
Amb aquesta ampliació, Catalunya disposa de dues zones de vacunació:
- Zona II, corresponent a les àrees on ja s’havia declarat la malaltia (Alt Empordà i Gironès).
- Zona I, o zona de restricció addicional (ZRA), on s’inicia ara la vacunació.
“El procés de vacunació comença de manera immediata i simultània a totes les comarques incloses dins la nova zona de restricció, d’acord amb la planificació tècnica del Departament i les recomanacions del comitè científic del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)”, ha explicat la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent.
Criteris científics i priorització de la vacunació
El desplegament de la vacunació seguirà criteris epidemiològics i de gestió del cens establerts pel CReSA. “En primer lloc, es prioritzaran les explotacions amb animals de reproducció de llet i de carn, incloent la reposició, per a preservar el patrimoni genètic i assegurar la continuïtat productiva. A continuació, s’actuarà sobre els engreixos purs, sense reproductores”, ha precisat Altisent.
També s’han identificat zones de risc específiques dins la ZRA, on la vacunació s’efectuarà de manera preferent:
- En un radi de 5 km al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de SECANIM (Térmens).
- En un radi de 5 km al voltant dels escorxadors de boví de la zona restringida addicional, per la intensitat dels moviments d’animals vius.
La vacunació s’efectuarà simultàniament a totes les comarques segons la priorització marcada comprenent dos cinturons, el primer cinturó (Val d’Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Bages, Vallès Occidental i Barcelonès) i el segon cinturó (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Segrià, Pla d’Urgell, Segarra, Anoia, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf).
Ampliació dels equips veterinaris i reforç de la logística
Per a garantir una cobertura àgil i completa, el Departament ha ampliat els equips veterinaris de camp i ha reforçat la coordinació logística amb les Oficines Comarcals del DARP. Els Serveis Veterinaris Oficials supervisaran la traçabilitat de totes les dosis i la correcta aplicació de la vacuna en cada explotació.
Seguiment tècnic i estat actual de la vacunació
El seguiment científic i epidemiològic del pla es fa sota la supervisió de l’IRTA-CReSA, amb una avaluació constant dels resultats i de l’eficàcia vacunal. A data d’avui, els percentatges de vacunació a la zona afectada pel focus de Castelló d’Empúries arriben al 88,9% de les granges i el 95,5% dels animals.
Si es consideren els tres focus inicials en conjunt, la cobertura actual és del 74,07% de les explotacions i del 75,66% dels animals. Aquestes dades confirmen l’elevat nivell de resposta del sector i l’eficàcia del pla de vacunació impulsat pel Departament, en col·laboració amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Unió Europea.