La revisió salarial per al 2026 centra la reunió del CES

El Consell Econòmic i Social (CES) s’ha reunit en sessió ordinària aquest divendres i el principal tema que s’ha tractat ha estat l’estat la revisió salarial per a l’any 2026. En aquest sentit, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha exposat que proposarà al Consell de Ministres la voluntat d’incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) dos cops l’IPC, com es va decidir fer l’any passat.
Marsol ha refermat la voluntat del Govern de continuar incrementant el salari mínim fins a arribar al llindar recomanat pel Consell d’Europa, a través de la Carta Social Europea, que aconsella que se situï en, com a mínim, el 60% del salari mitjà.
Pel que fa a les revisions salarials més enllà del salari mínim interprofessional, la ministra ha recordat que correspon a patronal i sindicats consensuar una proposta i elevar-la al CES. En aquest punt, la titular d’Economia ha matisat que, sense la intervenció del Govern, l’any passat els salaris que se situaven més enllà de l’SMI, es van incrementar un 5%, demostrant així la voluntat del sector privat d’anar fent passos en la revaloració salarial i la retenció del talent.
La reunió també ha servit per a exposar les mesures contingudes al Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, que el Govern va entrar a tràmit parlamentari la setmana passada.