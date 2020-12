Cap d’any 2020 i una reflexió per al 2021

Aquest any, de la mateixa manera que d’altres, va començar carregat d’il·lusions i propòsits renovats, però la pandèmia de la Covid-19, l’any 2020 no ens ha deixat de sorprendre. La pèrdua humana i d’activitat econòmica ha estat molt significativa i trista. Ara som bastants els que estem desitjant la seva fi, en la mesura que ha quedat marcat en la vida de tots. Una cosa que tots trobarem a faltar, són les abraçades, aquelles que saben a vida, esperança, que s’encongeixen i et renoven amb les campanades d’any nou.

Encara que cal apel·lar a la prudència, perquè les abraçades seguiran existint, només estan ajornades, i quan arribin seran encara més intenses, et reconfortaran com si no hi hagués un demà. Fins que això passi ens queden els missatges que podem transformar en abraçades a curta distància, a l’igual que les paraules que curen, els compromisos i els gestos.

El dolor es viu sovint en solitud, tant se val les dates que marqui el calendari. I aquest hauria de ser una alarma per a aquells que o busquen una excusa per saltar-se les recomanacions, pensant que total uns petons i abraçades mai han de faltar a la taula. Per començar, el món sencer espera en algun moment poder tornar a sortir als carrers sense mascaretes i sense pensar que saludar el veí o preguntar alguna cosa en alguna botiga, pot enviar-lo a l’hospital.

Molts esperen amb ansietat poder tornar a viatjar. Els joves esperen poder tornar a socialitzar amb els seus amics en bars, antres i discoteques. Molts nens anhelen tornar a l’escola i poder socialitzar amb els seus companys i experimentar la dinàmica d’una classe presencial. Altres enyorem poder veure als nostres pares amb regularitat i poder-los abraçar molt fort. Molts esperem tornar a conviure amb els nostres col·legues i companys tant en el dia a dia, com en les reunions i juntes, de manera física. Poder observar de nou les reaccions davant d’alguna idea nova o algun debat.

Moltes parelles no perden l’esperança de poder unir les seves vides de manera pública i celebrar amb familiars i amics el seu enllaç.

No deixem el protagonista, l’any nou 2021, com el segon plat d’aquestes festes.

Fer que tots els teus matins siguin brillants, omplir-te d’optimisme, pensar que tot et sortirà bé i no precipitis els esdeveniments.

No us avanceu a prendre decisions, doneu-vos temps per pensar.

No deixeu que altres pensin per vosaltres, perquè cada un té la seva pròpia personalitat.

Sigueu vosaltres mateixos, no deixeu de ser-ho per complaure als altres.

No busqueu amistats els hàbits siguin diferents als vostres, però si tens bons amics, gaudiu de la seva companyia i de la seva amistat.

Compartir amb la vostra família, treure temps per compartir amb ells.

Mai tracteu d’imposar els vostres propis criteris. Cada persona té dret a opinar i vosaltres heu també de sentir-la. Si així ho fas la teva paraula cobrarà més força.

Sigueu pacient amb els altres, així demostrareu el vostre alt grau de maduresa

No perdis el temps, ja que el temps ben usat és un reflex del caràcter

Respecta’t a tu mateix i veuràs que els altres et respectaran.

Esforça’t cada dia per ser un bon ciutadà útil a la societat.

Aprofito per desitjar als amables lectors, així com a el gran equip de Fòrum.ad i als meus familiars i amics, unes festes plenes de felicitat i reflexió personal i un 2021 amb molta esperança i ple d’èxits personals, professionals, amb treball, seguretat, harmonia i que no falti per a tots molta humanitat.